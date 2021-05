Porta Elisa News



Lucchese, ecco la situazione di tutti i rossoneri: tanti addii senza rimpianti

venerdì, 7 maggio 2021, 12:29

di diego checchi

Quando arriverà il 30 giugno molti giocatori rossoneri saranno liberi: vediamo reparto per reparto qual è la situazione di ognuno di loro.

Portieri

La Lucchese essendo retrocessa perderà Jacopo Coletta. Il portiere romano sarà libero di accasarsi dove vorrà anche se aveva ancora un anno con i rossoneri. Matteo Biggeri andrà a scadenza e quindi dovrà trovare un’altra sistemazione. Giacomo Pozzer rientrerà all’Inter per fine prestito che poi lo girerà altrove. Rimarrà della Lucchese Piercataldo Forciniti, perché viene considerato un giovane di serie e sarà legato alla Lucchese fino all’età di 25 anni.

Difensori

Maikol Benassi sarà libero di accasarsi altrove nonostante avesse ancora un contratto fino al 2022, stesso discorso per Aniello Panariello. Marco De Vito invece andrà a scadenza mentre Gabriele Dalla Bernardina rientrerà per fine prestito all’Olbia ma sarà in scadenza di contratto con i sardi e quindi libero di decidere il proprio destino. Daniele Solcia tornerà all’Atalanta per fine prestito; stesso discorso per Andrea Adamoli che farà ritorno ad Empoli. Saluteranno invece Federico Papini, Eros Pellegrini e Andrea Maestrelli e Luka Dumancic. Il primo aveva ancora un anno di contratto ma con la retrocessione decade. Gli altri tre sono a scadenza. Michele Lo Curto e Claudio Cellamare rimarranno alla Lucchese perché sono giovani così come Diego Bartolomei.

Centrocampisti

Michel Cruciani andrà a scadenza di contratto così come Matteo Meucci, Giovanni Sbrissa, Giorgio Lionetti e Cristian Caccetta. Mattia Zennaroe Gabriele Galardirientreranno rispettivamente al Genoa e al Milan per fine prestito. Un discorso più approfondito va fatto per Filippo Fazzi: federalmente il giocatore è del Ghiviborgo e, nel caso in cui la Lucchese si fosse salvata, con ogni probabilità avrebbe ripreso il ragazzo del 2000. Invece con la matematica retrocessione Fazzi sarà libero di accasarsi dove vuole.

Attaccanti

La Lucchese perderà a parametro zero Giovanni Nannelli anche se aveva un contratto fino al 2022. Sarà libero di andarsene anche Matteo Panati nato nel 2001 ma con un contratto da professionista scattato alle 15 presenze con i rossoneri. Il giocatore ne ha fatte addirittura 30, di cui 26 da titolare. Tomy Petrovic, Flavio Bianchi e Francesco Marcheggiani torneranno alle loro squadre di appartenenza per fine prestito: Virtus Entella, Genoa e Vis Pesaro potranno usufruire delle loro prestazioni. Jonathan Bitep andrà a scadenza di contratto mentre Filippo Scalzi avrebbe avuto ancora un di contratto con opzione per il successivo, sarà libero di accasarsi dove vorrà visto che la Lucchese è retrocessa.

Discorso diverso invece per quanto riguarda i giocatori della Primavera 3 allenata da Toni Carruezzo. Considerando che se non hanno accordi particolari con la società, risultano giovani di serie e quindi saranno legati alla Lucchese fino al venticinquesimo anno di età. Regola che vige nei dilettanti.