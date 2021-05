Porta Elisa News



Lucchese, tutti i nodi da sciogliere

giovedì, 6 maggio 2021, 14:41

di diego checchi

Ci vorrà ancora un po' di calma per capire quali saranno i futuri quadri tecnici della Lucchese 2021/2022 e bisognerà aspettare almeno fino ai primi di giugno dopo la fine dei campionati, ma ci sono già i primi rumors. Ovviamente dovrà essere scelto prima il direttore sportivo e quindi l'allenatore. Attualmente, il direttore sportivo è Daniele Deoma, ma potrebbe anche rimanere solo in qualità di socio dopo la retrocessione oppure avere un altro in carico, anche perché la sua passione e professionalità non si discuto e sono un valore aggiunto per questa società. Detto questo, filtrano i primi nomi e uno di questi è quello di Lorenzo Vitale, 43 anni figlio di Pino Vitale ex direttore della Lucchese degli anni fantastici della gestione Maestrelli-Grassi. Vitale ha avuto diverse esperienze in Serie D e conosce bene la categoria, ma per ora pensa solo all'Aglianese con cui è impegnato a vincere il campionato.

Un altro nome è quello di Davide Vaira, ex Robur Siena ed ex giocatore anche del Castelnuovo Garfagnana ai tempi della C2. L'ultimo nome che facciamo è quello di Alfio Pelliccioni, direttore di lungo corso, attualmente al Monopoli, molto legato da grande amicizia a Deoma. Per quanto riguarda il nome dell'allenatore, se ne fanno tanti, da quello di Matteo Capecchi che potrebbe arrivare insieme all'ex rossonero Giacomo Chini, a quello di Alberto Gilardino, campione del mondo, passando per Favarin, Pagliuca, Vangioni e Amoroso. L'ultimo nome che vogliamo proporre è quello di Luca Tabbiani, 42 anni di Genova attualmente al Fiorenzuola che sta lottando proprio con l'Aglianese per la promozione in Serie C. Tabbiani ha già vissuto esperienze da allenatore con Lavagnese, Savona e Vado e vanta un carriera da giocatore di tutto rispetto con diverse maglie importanti. Una cosa che ci sentiamo di dire è che, ad ora, sembrano più alte le quotazioni di un allenatore emergente piuttosto che quelle di uno di esperienza per sviluppare un progetto pluriennale anche in categorie superiori.