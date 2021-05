Porta Elisa News



Nuovo direttore sportivo, in corsa Pinzani

domenica, 30 maggio 2021, 13:00

di diego checchi

Il nuovo direttore sportivo della Lucchese potrebbe essere Raffaele Pinzani, attualmente al Prato ma che quasi sicuramente non rimarrà con i lanieri visto che è cambiata la proprietà. Pinzani è di Empoli e ha già lavorato in diverse squadre di Serie D tra qui il Real Forte Querceta, ma il dirigente è stato anche a Pistoia in Serie C e quindi sarebbe pronto anche per un eventuale ripescaggio o riammissione.

C’è chi dice che già dalla settimana prossima potrebbe essere a Lucca per parlare del suo futuro, anche se crediamo che ogni ufficialità verrebbe data comunque dopo il 13 giugno, quando il Prato avrà terminato il campionato, a meno che Pinzani non decida di svincolarsi prima dalla società laniera. Se dovesse arrivare Pinzani, usare il condizionale è d’obbligo in questi casi, bisognerà capire chi sarà l’allenatore. A Prato con lui, adesso, c’è Aldo Firicano ma non è detto che non ci siano sorprese.