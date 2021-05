Porta Elisa News



Nuovo Porta Elisa, svelati alcuni dettagli del progetto

lunedì, 17 maggio 2021, 16:59

Durante la conferenza stampa della società rossonera è stato fatto vedere un breve video di presentazione di come sarà il nuovo stadio Porta Elisa. Detto che la tribuna principale verrà ristrutturata e dove troveranno sistemazione, come già avviene oggi, tribuna autorità, hospitality, tribuna stampa, sala conferenze stampa e dove in facciata capeggerà la scritta Lucchese 1905. La parte restante del vecchio Porta Elisa sarà demolita ed il terreno di gioco sarà traslato ed avvicinato alla tribuna principale. Verrà di conseguenza edificato da zero un ferro di cavallo che comprenderà unitamente l'attuale curva ovest, gradinata e curva ospiti. Chiaramente settori non più divisi e completamente coperti.

L'illuminazione dell'impianto avverrà attraverso fari apposti sulla cornice della copertura e non più con torri faro. La nuova struttura a forma di ferro di cavallo dovrebbe ospitare servizi come bar, palestra, studi medici, una ludoteca ed uno spazio per bambini. Il piano interrato sarà adibito a posti auto per tutta l'area sottostante la nuova costruzione. Il costo dell'investimento è di 36 milioni più iva ed eventuali imprevisti. La capienza sarà per il minimo previsto per le gare internazionali e per la Serie A. Il minimo è 16.000 posti ma il numero preciso verrà stabilito dai progettisti e ufficializzato il prossimo 3 giugno.