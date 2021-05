Porta Elisa News



Serie D, il prossimo campionato serviranno quattro under

domenica, 16 maggio 2021, 09:17

di diego checchi

I tifosi rossoneri, i media e tutta Lucca sportiva sperano che la Lucchese possa essere riammessa in Serie C ma prima di capire se ciò avverrà dovrà passare del tempo. Adesso la certezza è una: il campionato di competenza dei rossoneri è la Serie D ed è per questo che affrontiamo un tema importante che riguarda questo campionato e soprattutto i giovani da schierare. Ebbene, il prossimo anno, ogni squadra dovrà schierare obbligatoriamente 4 under, uno nato nel 2000, uno nel 2001, uno nel 2002 e uno nel 2003. In questa stagione, in Serie D, giocano un 1999, un 2000, un 2001 e un 2002.

Con questa regola, giocatori come Nannelli e Panati, per esempio, potrebbero essere considerati under e potrebbero tornare utili anche elementi come Lo Curto, Bartolomei e Cellamare, che addirittura è un 2004. Ricordiamo che, ovviamente, Nannelli e Panati dovrebbero trovare un nuovo accordo in quanto svincolati automaticamente in seguito alla retrocessione. Chissà che con queste regole non possa tornare a Lucca un elemento di prospettiva come Filippo Fazzi (nella foto), che sta facendo abbastanza bene al Ghiviborgo.Tutte supposizione che dovranno essere suffragate dai fatti, la società potrebbe portare su anche qualche giocatore dell'attuale Primavera 3 come Yener, Durante, Marinai e Pardini.