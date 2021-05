Porta Elisa News



Novanta minuti per una stagione

sabato, 1 maggio 2021, 14:54

di diego checchi

Contro il Renate per fare un miracolo sportivo. Deve essere questo l'intento della Di Stefano band che dopo la vittoria contro il Lecco ha riacceso la fiamma per poter arrivare ai playout. Non importa se le differenze tecniche fra le due squadre sono enormi, la Lucchese deve andare la con la testa giusta, giocarsi la sua partita e riprendendo le parole di Cavalletto nei giorni scorsi, giocare come se fosse una finale senza pensare a chi avrà davanti. Insomma la Pantera deve fare la Pantera cercando di chiudersi nel modo giusto e poi aspettare il momento propizio per colpire. Le partite durano 90 minuti e quindi la Lucchese non si dovrà far prendere dalla frenesia di voler sbloccare sin da subito il risultato. E' però palese che i rossoneri dovranno vincere e sperare nei risultati di Giana, Pistoiese e Pro Sesto per coronare questo sogno. Poi i playout sono una lotteria, ma è un'altra storia.

Adesso la gara di domenica è la più importante dell'anno e chi scenderà in campo lo ha ben presente. Andando sulle scelte tecniche Di Stefano opterà per il 4-4-2 con Bianchi e Marcheggiani in avanti e Nannelli e Panati sugli esterni. A proposito di Nannelli il ragazzo in settimana non è stato bene per un principio di pubalgia ma siamo convinti che ce la farà e non si vorrà tirare indietro. A centrocampo Meucci e Cruciani giocheranno in mezzo con Sbrissa pronto ad entrare. Mentre in difesa Maestrelli ha vinto il ballottaggio con Lo Curto come esterno sinistro. A destra Pellegrini e coppia centrale Benassi-Dumancic. In panchina troverà posto anche Adamoli che non vorrà perdersi la possibilità di essere presente a questo tipo di partita anche se la sua condizione non è ancora al massimo. Non ci sarà invece De Vito perchè squalificato. Questa la probabile formazione (4-4-2): 40 Pozzer, 29 Pellegrini, 20 Benassi, 33 Dumancic, 25 Maestrelli, 7 Nannelli, 4 Cruciani, 23 Meucci, 11 Panati, 9 Bianchi, 19 Marcheggiani. A Disposizione: 12 Biggeri, 13 Cellamare, 15 Solcia, 14 Dalla Bernardina, 3 Lo Curto, 10 Lionetti, 32 Sbrissa, 26 Adamoli, 37 Petrovic, 17 Bartolomei, 38 Zennaro, 22 Forciniti. Allenatore: Oliviero Di Stefano.