Cinquanta giorni dopo la retrocessione, ancora in attesa di conoscere il futuro

mercoledì, 16 giugno 2021, 12:47

Tanti nomi sull’agenda della Lucchese, sia under che over, per mettere a disposizione di Pagliuca una squadra in grado di competere per vincere il campionato sempre che la Lucchese non abbia la fortuna di essere ripescata: occhi puntati anche sull'attaccante Raffaele Ortolini

martedì, 15 giugno 2021, 21:22

La La Figc ha reso pubblici i criteri validi per i ripescaggi e le riammissioni in serie C valide per determinare le società chepotrebbero essere reinseriee ella terza divisione. Ecco il testo integrale, che da un primo calcolo, potrebbe vedere, come anticipato dal direttore generale rossoero Mario Santoro la Lucchese...

martedì, 15 giugno 2021, 12:11

Tra le scelte che il tecnico e la società dovranno compiere c'è quella per l'estremo difensore, considerando che in Serie D sono obbligatori quattro under uno per le classi che vanno dal 2000 al 2003. Coletta, che sta recuperando dall'infortunio, sarebbe un punto di forza indiscutibile

lunedì, 14 giugno 2021, 18:50

Si è tenuta questa mattina attraverso un collegamento internet la conferenza dei servizi preliminare che aveva all'ordine del giorno il progetto di nuovo Porta Elisa presentato da Aurora Immobiliare di concerto con la Lucchese. Il presidente Russo: "Sono soddisfatto, andiamo avanti"