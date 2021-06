Porta Elisa News



Dopo Pagliuca, atteso il ritorno di Fracassi

lunedì, 14 giugno 2021, 09:15

di diego checchi

Sta iniziando a prendere forma la nuova Lucchese targata Guido Pagliuca. Il tecnico di Cecina porterà sicuramente con sé Stefano Fracassi come suo vice, colui che lo aveva già accompagnato nella stagione vinta a Correggio e nell'inizio di quella successiva. Fracassi viene da un anno di inattività dopo l'esperienza con il Pieve Fosciana in promozione. Il preparatore atletico sarà il riconfermatissimo Riccardo Guidi, che ormai è una colonna dell'ambiente rossonero. Da capire invece chi ricoprirà la figura di preparatore dei portieri, dove pare che ci possano essere delle novità.

Per quanto riguarda i giocatori, non è un mistero che a Pagliuca piacerebbe riportare a Lucca l'esterno d'attacco che aveva vinto la D con la Lucchese e che ora è alla Pianese Matteo Remorini. È sfumata invece la possibilità di arrivare a Marcos Espeche, che ha già trovato un accordo con una squadra di Serie C. A centrocampo potrebbe arrivare il mediano Simone Marino, classe 1995 che il tecnico ha avuto alle sue dipendenze sia alla Pianese che al Ghiviborgo. Marino è un mediano interessante che ha diverse esperienze in Serie D e che con Meucci potrebbe formare una bella coppia a centrocampo.

Per l'attacco, circola il nome di Raffaele Ortolini, che Pagliuca ha lanciato al Ghiviborgo dove ha segnato ben 20 reti nella stagione 2018/2019. Ortolini, classe 1992 è attualmente in forza al Lornano Badesse ed è in scadenza di contratto a giugno. Non sono ovviamente da escludere interessamenti ad Andrea Zini e Davide Arras della Pianese.

Un discorso diverso va fatto per Matteo Nolè, che siamo sicuri tornerebbe volentieri a Lucca senza grosse pretese e sarebbe un ottimo uomo spogliatoio e soprattutto è uomo di fiducia di mister Pagliuca, vedremo se questa suggestione potrà trasformarsi in trattativa. Adesso, il centrocampista di San Miniato sta giocando in Eccellenza proprio nella squadra del suo paese ma una chiamata da Lucca rappresenterebbe il sogno di chiudere la carriera con la maglia rossonera che lo ha visto protagonista e capitano per tanti anni.