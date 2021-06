Porta Elisa News



I giorni passano e tutto tace sul fronte rossonero

giovedì, 10 giugno 2021, 16:40

di diego checchi

Tutto tace sul fronte Lucchese o meglio sembra così. Nessuno ma proprio nessuno si vuole sbilanciare su quello che succederà da qui ai prossimi giorni. E' difficile capire come si stia muovendo la dirigenza rossonera anche se i bene informati dicono che stia lavorando sotto traccia. Ma allora perchè non viene annunciato l'allenatore? Ebbene proviamo a fare delle ipotesi che però non sono troppo lontano dalla verità. Se l'allenatore fosse come tutti crediamo Guido Pagliuca, fino al primo luglio non potrà accordarsi con la società rossonera perchè è ancora sotto contratto con la Pianese e visto che è stato esonerato, non è possibile fare alcun passo ufficiale.

Tutto questo per dire che adesso potrebbe soltanto essere presentato un allenatore svincolato come ad esempio Giuliano Giannichedda giusto per citarne uno, tutti gli altri nomi fatti sono vincolati ad altre società fino al 30 giugno ed è per questo che non può essere sciolto il primo nodo. Il secondo nodo da sciogliere sarà il futuro di Deoma ed anche qui ci sarà da capire se il dirigente siciliano vorrà continuare a fare il direttore sportivo oppure no. Nella seconda ipotesi dovrebbe arrivare un altro diesse ed anche qui il discorso è come quello fatto in precedenza. Prendere un direttore svincolato oppure aspettare ad annunciarlo.

Insomma per i tifosi rossoneri ci saranno ancora da attendere diversi giorni perchè se fa fede la data del 30 giugno, i primi annunci ufficiali verranno fatti nei primi giorni di luglio. Dall'altra parte capiamo anche l'impazienza dei tifosi che avrebbero bisogno di un pò di entusiasmo dopo un'annata da dimenticare sotto tutti i profili ma questo è lo stato dell'arte ed è inutile illudere nessuno. Aspettare, avere pazienza e concentrarsi su altre cose che non siano il campo ed il possibile nuovo corso tecnico della Lucchese. Altro non si può dire.