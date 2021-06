Porta Elisa News



Iscrizioni, due società in difficoltà?

martedì, 29 giugno 2021, 14:50

di diego checchi

Secondo indiscrezioni filtrate proprio in queste ore, la Lucchese potrebbe avere una speranza visto che la Casertana e la Paganese sono a rischio esclusione. Infatti le due squadre avrebbero consegnato una documentazione incompleta. Nello specifico il presidente casertano D’Agostino non è riuscito ad ottenere la fideiussione di 350 mila euro per garantire la serie C ai falchetti. Nessun problema di fideiussione invece per la Paganese che però non ha visto andare a buon fine la richiesta del piano di rateizzazione per debiti tributari pregressi: l'Agenzia delle Entrate, con la quale è già vigente un regime di rateizzazione dal 2016, ha infatti emanato un provvedimento di diniego pregiudizievole, stroncando sul nascere le speranze del patron Raffaele Trapani.

Ne sapremo di più l’8 luglio quando la C.o.v.i.s.o.c. darà il suo parere favorevole o contrario a queste due situazioni. In caso di esclusione delle due squadre, la Lucchese potrebbe aver diritto a fare domanda di ripescaggio, sempre che una squadra di Serie A non decida di fare una squadra B (come la Juventus U23). Allora avrebbe più diritto della Lucchese. Se tutto ciò non avvenisse, al primo posto per il ripescaggio ci sarebbe una squadra di Serie D e subito dopo i rossoneri. Ovviamente la società rossonera dovrà pagare circa 1 milione di euro per usufruire di questa opportunità (300 mila euro a fondo perduto come tassa per il ripescaggio e 2 fideiussioni da 350 mila euro ciascuna a garanzia). Proprio per questo il mercato rossonero è ancora fermo e siamo convinti che i colpi più importanti arriveranno più avanti a seconda del campionato al quale la Lucchese parteciperà. La Serie D o la Serie C.