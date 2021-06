Lega Pro, una società non presenta la fideiussione

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 29 giugno 2021, 14:50

Secondo indiscrezioni filtrate proprio in queste ore, la Lucchese potrebbe avere una speranza di ripescaggio visto che due società del girone meridionale potrebbero avere difficoltà per l'iscrizione: se ne saprà di più l’8 luglio quando la C.o.v.i.s.o.c. darà il suo parere favorevole o contrario

lunedì, 28 giugno 2021, 15:28

Sul taccuino della Lucchese, per quanto riguarda l’attacco, oltre a Ricciardo, c’è sempre Raffaele Ortolini. Mentre Lorenzo Remedi e Mario Piccinocchi sono i più gettonati per il centrocampo. Molto vicini gli arrivi di Giorgio Chinnici e del classe 2002 Francesco Folino

sabato, 26 giugno 2021, 15:15

Sono una ventina le società che hanno già depositato la documentazione per l'iscrizione, il termine ultimo è fissato nella mezzanotte di lunedì prossimo: ecco l'iter e i costi per l'eventuale ripescaggio e le possibilità di farcela della Lucchese

venerdì, 25 giugno 2021, 16:39

Il presidente Bruno Russo, in attesa delle comunicazioni ufficiali attraverso le conferenze stampa, spiega come si sta muovendo la società rossonera: "Stiamo monitorando tante situazioni, prima della presentazione del tecnico che è in grado di far bene in entrambe le categorie, prenderemo qualche giovane"