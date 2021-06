Porta Elisa News



Mercato, attenzione concentrata sugli under

martedì, 22 giugno 2021, 12:58

di diego checchi

La Lucchese sfoglia la margherita e lavora sotto traccia in attesa di ufficializzare i primi acquisti che dovranno essere per lo più giovani, prima di concentrarsi sugli over, perché, la Serie D, impone di far giocare quattro under in campo per tutti i 90 minuti. Di conseguenza ce ne vorranno almeno 10/12 in rosa ed è su questo fronte che la società sta lavorando (più che sugli over). Bisognerà capire quanti margini ci saranno per un eventuale possibile ripescaggio o riammissione a seconda delle situazioni. La strada della riammissione è più difficile da percorrere perché ci sono diverse squadre davanti, mentre quella del ripescaggio è un po’ più facile.

Sappiamo già che il Gozzano potrebbe non iscriversi al prossimo campionato di Serie C ma in questo caso verrebbe premiata la seconda classificata del Girone A della scorsa Serie D. La Lucchese dovrà vedersela con le altre squadre di Serie C che non si iscriveranno (Paganese, Catania, etc, etc…). Non resta che aspettare qualche giorno per avere un quadro più preciso sia per quanto riguarda la riammissione che per quanto riguarda il ripescaggio. Intanto la Lucchese è vigile sotto tutti i profili anche se i tifosi, onestamente, vorrebbero sapere qualcosa di più sui primi acquisti e su come sarà composto l’organigramma della direzione sportiva. In poche parole si aspettano alcuni annunci per dare il via ufficiale alla prossima stagione. Ci sarà da capire anche se e quando verrà presentato il tecnico Guido Pagliuca. Si parla della fine del mese di giugno (28-29). Non resta che aspettare, dato che i nodi da sciogliere sono tanti.