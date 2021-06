Mercato, tutte le date tra i dilettanti

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 19 giugno 2021, 10:43

Il punto sul mercato della Lucchese: da Gioé a Fazzi, da Barranca a Ballardini. Sulle strategie grava il possibile la riammissione in serie C

venerdì, 18 giugno 2021, 12:19

In attesa che la società rossonera faccia chiarezza sul nome del direttore sportivo e decida se veramente sarà ancora Deoma a ricoprire questo ruolo, i tifosi, dopo l’arrivo di Pagliuca, vorrebbero sapere legittimamente chi si occuperà del mercato e della costruzione della squadra

mercoledì, 16 giugno 2021, 12:47

Tanti nomi sull’agenda della Lucchese, sia under che over, per mettere a disposizione di Pagliuca una squadra in grado di competere per vincere il campionato sempre che la Lucchese non abbia la fortuna di essere ripescata: occhi puntati anche sull'attaccante Raffaele Ortolini

martedì, 15 giugno 2021, 21:22

La La Figc ha reso pubblici i criteri validi per i ripescaggi e le riammissioni in serie C valide per determinare le società chepotrebbero essere reinseriee ella terza divisione. Ecco il testo integrale, che da un primo calcolo, potrebbe vedere, come anticipato dal direttore generale rossoero Mario Santoro la Lucchese...