Nuovo Porta Elisa, il Comune affida una consulenza sulla fattibilità del progetto

martedì, 22 giugno 2021, 12:58

La Lucchese sfoglia la margherita e lavora sotto traccia in attesa di ufficializzare i primi acquisti che dovranno essere per lo più giovani, prima di concentrarsi sugli over, perché, la Serie D, impone di far giocare quattro under in campo per tutti i 90 minuti

lunedì, 21 giugno 2021, 13:27

Il ritiro è previsto dopo la metà luglio, con il tecnico di Cecina che ha bisogno di tempo per far affinare il modulo ai suoi giocatori. Due sono le ipotesi al vaglio: o in una località della Garfagnana (Castelnuovo, San Romano, Ciocco) oppure a Lucca con gli allenamenti all’Acquedotto o...

sabato, 19 giugno 2021, 18:32

Rese note tutte le date del calciomercato nelle categorie dilettantistiche: si parte dal primo luglio si par i giovani dilettanti che per i non professionisti. Sino a quando sarà possibile acquisire calciatori.

sabato, 19 giugno 2021, 10:43

Il punto sul mercato della Lucchese: da Gioé a Fazzi, da Barranca a Ballardini. Sulle strategie grava il possibile la riammissione in serie C