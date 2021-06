Porta Elisa News



Per la panchina prende quota l'ipotesi Pagliuca

venerdì, 4 giugno 2021, 20:43

di diego checchi

Chi sarà l'allenatore della Lucchese? Possiamo tranquillamente affermare che Giancarlo Favarin, ad ora, non è stato contattato dai rossoneri. "Ci tengo ha chiarirlo – spiega il tecnico di Coltano – nessuno della società mi ha chiamato fino ad ora, poi si sa che nel calcio può accadere di tutto. Evidentemente, però, se non mi hanno nemmeno chiamato per un incontro, hanno altre idee. Lo sapete, io per la Lucchese sono sempre disponibile a parlare per un mio ritorno, a patto che ci siano le condizioni giuste".

La Lucchese, quindi, ha probabilmente virato su altri profili e il primo nome che viene in mente è quello di un altro tecnico amato dalla tifoseria, e cioè colui che ha riportato la Lucchese in LegaPro nella sfida di Correggio, quel Guido Pagliuca che ha legato molto con tutta la Lucca sportiva. Al momento pare essere il suo il nome più gettonato, anche se il diretto interessato ha preferito non rilasciare dichiarazioni in merito ma secondo i bene informati, comunque, ci sono già stati alcuni contatti.

Il presidente Bruno Russo conosce bene pregi e difetti del tecnico cecinese, allenatore sanguigno e focoso che talvolta si fa trascinare troppo dalle situazioni ma che sul campo è uno dei numeri uno della categoria, anzi, a nostro avviso potrebbe allenare anche più in alto. Pagliuca non ha mai nascosto, nemmeno in tempi passati, la voglia di tornare a Lucca e questa potrebbe anche essere la volta buona. Con lui potrebbe ritornare anche il suo vice di un tempo, quello Stefano Fracassi che ha i colori rossoneri nel cuore, ed essere riconfermato lo storico preparatore delle pantere Riccardo Guidi. Detto che Pagliuca pare essere in pole position, per la panchina rossonera non sono escluse sorprese, perché la Lucchese sta lavorando a fari spenti, non fa trapelare niente e chissà che non sia un outsider a spuntarla.