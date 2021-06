Porta Elisa News



Per l'attacco, occhi puntati su Ricciardo

lunedì, 28 giugno 2021, 15:28

di diego checchi

E se uno degli obiettivi della Lucchese fosse l’attaccante Giovanni Ricciardo? Il bomber di 35 anni ha segnato 8 reti da gennaio ad ora nel Seregno, ma in Serie D è uno degli attaccanti che va per la maggiore, avendo indossato le maglie di Palermo, Cesena, Sicula Leonzio, Siracusa, etc, etc.. In Serie C ha giocato nel Milazzo, Igea Virtus, Casale, Melfi, Casertana, etc, etc.. In totale, fra Serie D, C2 e C, ha totalizzato 110 reti. Ma perché accostiamo questo nome alla Lucchese? Perché il bomber, in un’intervista a TuttoC.com, ha parlato del suo futuro ammettendo che ha tre opportunità: o avvicinarsi a Cesena per motivi famigliari, tornare a giocare nella sua Sicilia (è nato a Messina), oppure in un club toscano. Allora, facendo due più due, l’accostamento con la Lucchese è presto fatto.

In primo luogo perché il suo procuratore, Maurizio Casilli, ha già lavorato su diverse trattative con Russo e Deoma, ed è legato da una profonda amicizia. In secondo luogo perché giocava nel Seregno il cui direttore sportivo è Luca Pacitto che avendo già lavorato con Pagliuca conosce bene le caratteristiche dei giocatori che il mister toscano preferisce. Per ultimo e non secondario, il fatto che Ricciardo può essere un buon attaccante sia per la Serie D che per la Serie C: in Serie D sarebbe sicuramente la prima scelta, mentre in Serie C potrebbe tranquillamente essere l’alternativa al titolare. Insomma, questa è una pista che va seguita con grande attenzione ma bisognerà attendere nei prossimi giorni per capire se si svilupperà.

Sul taccuino della Lucchese, per quanto riguarda l’attacco, oltre a Ricciardo, c’è sempre Raffaele Ortolini. Mentre Lorenzo Remedi e Mario Piccinocchi sono i più gettonati per il centrocampo. Sembrano molto vicini gli arrivi di Giorgio Chinnici (terzino classe 2002 dalla Pianese ma di proprietà dell’Empoli) e del classe 2002 Francesco Folino sempre dalla Pianese via Empoli. Con l’Empoli potrebbe anche essere affrontato il discorso del portiere Niccolò Vivoli, classe 2001, 7 presenze con la maglia della Pistoiese nello scorso campionato. Su quest’ultimo sembrano esserci anche due squadre in Serie C (Pontedera e Montevarchi).