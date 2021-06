Porta Elisa News



Poche certezze anche per gli ormai ex rossoneri

mercoledì, 9 giugno 2021, 17:55

di diego checchi

Ci sono poche certezze anzi forse nessuna su dove andranno i giocatori che hanno vestito la maglia della Lucchese nella scorsa stagione. C'è soltanto qualche rumors di mercato ma niente di più e ve lo riportiamo come tale. Partendo ovviamente da Flavio Junior Bianchi. Il giocatore si sta allenando alacremente sul campo di Finale Ligure e aspetta di capire quello che deciderà il Genoa sul suo conto. Ma diverse squadre di Serie B hanno messo gli occhi su di lui. Stiamo parlando di Pordenone, Crotone, Frosinone e Perugia ma non è nemmeno scontato che il giocatore possa partire in ritiro con il Genoa ed essere ceduto in prestito in un secondo momento oppure rimanere a disposizione di Ballardini nella rosa rossoblu.

L'altro elemento del quale si sta parlando molto è Andrea Adamoli, esterno sinistro classe 2001. Il suo cartellino è di proprietà dell'Empoli ma alcune società di Serie C fra cui il Piacenza hanno chiesto informazioni su di lui. La speranza di rimanere in Serie C è anche quella di Federico Papini, difensore classe 1999. Carrarese, Pro Vercelli e Pro Patria hanno fatto dei timidi sondaggi. Per tutti gli altri il mercato è ancora in stand-by anche perchè prima si pensa a sistemare i direttori sportivi e gli allenatori, poi i giocatori. Ovviamente i ragazzi che erano in prestito da altre società torneranno alla base e saranno girati in prestito o ceduti in un altro momento. Il mercato degli ex della Lucchese è praticamente fermo.

Parlando del presente si aspetta ancora di capire chi sarà l'allenatore ed anche se Deoma farà o meno il direttore sportivo. In caso contrario potrebbe essere tornato in auge il nome di Egidio Bicchierai, quest'anno al San Donato Tavarnelle e fino alla scorsa stagione al Grosseto. Staremo a vedere quando la società deciderà di parlare di aspetti tecnici anche perchè la tifoseria incomincia ad essere impaziente.