Ritiro estivo, la società valuta la possibilità di andare in Garfagnana o rimanere a Lucca

lunedì, 21 giugno 2021, 13:27

di diego checchi

Quando partirà la squadra di mister Pagliuca? Sicuramente dopo metà luglio, perché sappiamo quanto il tecnico di Cecina voglia affinare i suoi schemi e abbia bisogno di lavorare sul campo. Da capire dove sarà la sede del ritiro. Due sono le ipotesi al vaglio: o farlo in una località della Garfagnana (Castelnuovo, San Romano, Ciocco, ecc, ecc…) oppure rimanere a Lucca e magari allenarsi all’Acquedotto o a Saltocchio. La società sta valutando tutte le soluzioni, anche con l’avvallo del nuovo trainer rossonero.

Ciò che è certo è che la preparazione non verrà fatta più a Coreglia Antelminelli, dove, nei due anni con Pagliuca, la Lucchese ottenne ottimi risultati. La società dell’allora presidente Alessandro Roni, non esiste più dall’aprile del 2018. Un peccato perché in quei due anni la società bianco verde si mobilitò per non far mancare niente a staff e giocatori di quella Lucchese che ottenne la promozione in Lega Pro e per festeggiarla ci fu anche una partita proprio sul campo del Coreglia. Insomma, la società sta valutando il da farsi e a breve dovrà prendere una decisione. Per quanto riguarda lo staff, da capire chi sarà il preparatore dei portieri. In un primo momento si era ipotizzato un ritorno alla Lucchese di Paolo Mangiantini (ex giocatore rossonero fino alla Berretti) ma per il momento è tutto in stand by.