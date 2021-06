Santoro: "Faremo domanda di ripescaggio, riammissione quasi impossibile"

Altri articoli in Porta Elisa News

venerdì, 11 giugno 2021, 17:09

Il presidente rossonero: "Fino a lunedì scorso eravamo concentrati sulla presentazione del nuovo stadio della città. Ma non c'è stato immobilismo da parte della società per quanto riguarda il discorso tecnico. Pagliuca? In questo momento non posso fare i nomi né dire di più"

giovedì, 10 giugno 2021, 16:40

E' difficile capire come si stia muovendo la dirigenza rossonera anche se i bene informati dicono che stia lavorando sotto traccia. Se l'allenatore fosse come tutti crediamo Guido Pagliuca, fino al primo luglio non potrà accordarsi con la società rossonera perchè è ancora sotto contratto con la Pianese e visto...

mercoledì, 9 giugno 2021, 17:55

Nel mercato che verrà saranno in tanti gli ex giocatori della Lucchese a chiedere un po' di spazio: per il momento sonndaggi per tre: Bianchi, Adamoli e Papini. Il primo è conteso in B ma potrebbe iniziare la nuova stagione anche nel Genoa, per gli altri due contatti da squadre...

mercoledì, 9 giugno 2021, 13:39

La presentazione del progetto per la ristrutturazione dello stadio comunale presentato giorni fa è un fatto epocale per la città di Lucca: lo sostiene Francesco Colucci, dei Riformisti per Lucca Viva che sottolinea come si tratti di un progetto che vede assieme la Lucchese calcio 1905, con importanti imprenditori privati...