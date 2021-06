Porta Elisa News



Toto allenatore: c'è anche Pascucci in corsa

martedì, 8 giugno 2021, 16:57

di diego checchi

A giorni si scoprirà il nome del nuovo allenatore, o almeno tutti se lo augurano. La cosa che pare certa è che la società non ha ancora deciso e magari attenderà di capire quali saranno i parametri per la possibile riammissione che usciranno domani. La Lucchese entro fine settimana scioglierà il dilemma e il favoritissimo per la panchina è Guido Pagliuca, un ex benvoluto e amato dalla piazza rossonera.

In questi giorni ci sarà un contatto telefonico anche con un altro ex rossonero: quel Carlo Pascucci molto legato a Bruno Russo e anche ad altri elementi che compongono la famiglia rossonera, tipo il massaggiatore Alvaro Vannucchi e il dottor Tambellini. È stato uno dei componenti della squadra della promozione in Serie B ai tempi di Corrado Orrico e anche in Serie B ha giocato per parecchie partite con la maglia rossonera. L’ex difensore romano viene da numerose esperienze sulle panchine di Fondi, Rieti, Spoleto, Ghiviborgo, Latina e Giulianuova. Pascucci si era già avvicinato alla Lucchese ai tempi di Giorgio La Cava quando quest’ultimo voleva rilevare la società rossonera. Pascucci sarebbe dovuto diventare general manager. Siamo convinti tornerebbe di corsa a Lucca perché in questa città ha lasciato ottimi ricordi.

Un’altra voce di mercato viene da Empoli ed è quella che riguarda Antonio Buscé impegnato ancora nel campionato Primavera dove l’Empoli è in corsa per arrivare ai playoff. Buscé era uno dei nomi della prima ora, poi questa pista si era raffreddata, anche perchè l’Empoli è tornato in Serie A e sembrava che l’allenatore potesse rimane alla guida della Primavera. Ora potrebbero essere cambiate le cose. Ma in questo caso i tempi per l’annuncio si allungherebbero e di molto.