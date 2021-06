Nuovo stadio, Colucci (Riformisti): "Fatto epocole per la città"

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 9 giugno 2021, 17:55

Nel mercato che verrà saranno in tanti gli ex giocatori della Lucchese a chiedere un po' di spazio: per il momento sonndaggi per tre: Bianchi, Adamoli e Papini. Il primo è conteso in B ma potrebbe iniziare la nuova stagione anche nel Genoa, per gli altri due contatti da squadre...

martedì, 8 giugno 2021, 16:57

Accanto al nome di Pagliuca che continua a rimanere il favorito, spunta il nome del difensore rossonero che regalò la Coppa Italia e che vanta numerose esperienze in D. Voci anche da Empoli per il mister della Primavera azzurra Antonio Buscè

martedì, 8 giugno 2021, 16:53

Il consigliere di opposizione, presente alla presentazione ufficiale del progetto in San Francesco, invita l'amministrazione comunale a crederci di più e sciogliere ogni riserva: "Non ho visto molta convinzione nelle parole di sindaco e assessore allo sport"

martedì, 8 giugno 2021, 12:42

"Per il nuovo stadio, come per la Manifattura, guardiamo con interesse agli interventi promossi dal privato per riqualificare luoghi della città”: lo dichiarano il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, ed il capogruppo in Consiglio comunale a Lucca, Marco Martinelli