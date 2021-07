La Figc boccia sei società: la strada per il ripescaggio della Lucchese è in discesa

Altri articoli in Porta Elisa News

giovedì, 15 luglio 2021, 12:46

Michel Cruciani ha firmato per la ASD Unipomezia che milita nel campionato di Serie D. Il giocatore si è avvicinato a casa e vuole riscattarsi dopo una stagione in rossonero non troppo fortunata dopo un primo anno straordinario: "I tifosi rossoneri resteranno sempre nel mio cuore"

giovedì, 15 luglio 2021, 08:02

Mentre la società è impegnata nel ripescaggio, tornano a farsi forti le voci di nuovi ingressi societari ma anche di nuove sponsorizzazioni. A breve le prove per la nuova illuminazione necessaria per ritrovare la C. Nannelli verso Cesena

mercoledì, 14 luglio 2021, 18:29

Quattro squadre sarebbero sul punto di ricevere la bocciatura definitiva della Covisoc: ecco l'indiscrezione fatta trapelare da Nicola Binda, esperto per la Serie C de La Gazzetta dello Sport. Binda, con un annuncio sui propri social, ha spiegato come a rischiare l'estromissione sarebbero la Casertana, il Chievo, il Carpi e...

mercoledì, 14 luglio 2021, 13:14

Le società bocciate in prima istanza hanno presentato tutte il ricorso: la Lucchese dovrebbe (usare il condizionale è d’obbligo in questi casi) aver diritto a presentare la domanda di ripescaggio, ma fino a domani non ci sarà nessuna certezza sotto questo aspetto