La Lucchese scegli la Ready di Catanzaro per vestire i rossoneri?

sabato, 17 luglio 2021, 18:16

La Lucchese avrebbe contattato un ex molto amato dai tifosi, Mattia Lombardo che al momento è ancora sotto contratto con la Sambenedettese e quindi le parti si risentiranno più avanti quando sarà più chiara la posizione del club abruzzese. Trattative anche per Bensaja e un altro ex Greselin

sabato, 17 luglio 2021, 08:05

Lunedì prossimo sarà l'ultimo giorno per presentare la documentazione per chiedere il ripescaggio in Serie C, poi deciderà il consiglio federale della Figc il 27 luglio e il giorno dopo verranno composti i gironi

venerdì, 16 luglio 2021, 08:34

Il vice presidente rossonero in esclusiva a Gazzetta Lucchese: "Abbiamo acquisito la possibilità di presentare domanda di ripescaggio: faremo tutto il possibile per iscriversi al prossimo campionato di Serie C. Ingresso di nuovi soci? Nessuno si è fatto avanti, ma se qualcuno è in grado di potenziare la società, siamo...

giovedì, 15 luglio 2021, 14:12

Mano pesante nella riunione del consiglio federale della Figc che ha ratificato la bocciatura di ben sei squadre dai rispettivi campionati. In B escluso il Chievo, in C Paganese, Sambenedettese, Casertana, Novara e Carpi. L'ultima parola spetta al Collegio di Garanzia del Coni