Porta Elisa News



La società: "L'avvicendamento tra Russo e Vichi è solo temporaneo"

giovedì, 8 luglio 2021, 13:25

La notizia rilanciata da Gazzetta Lucchese del cambio ai vertici della società rossonera con Alessandro Vichi che nei giorni scorsi ha preso il posto di Bruno Russo come presidente del sodalizio, genera la precisazione del club che in una nota spiega i motivi che hanno condotto al cambio, non reso noto, il 21 giugno scorso e che si assicura è solo temporaneo. Confermata l'avvenuta iscrizione alla Serie D nella finestra tra l'8 e il 10 luglio per poter presetaree domanda di ripescaggio.

"La società Lucchese 1905, in merito alle recenti notizie apparse su alcuni media locali – si legge in una nota – comunica e precisa che l'avvicendamento di carica tra il presidente Bruno Russo e il sig. Alessandro Vichi è temporaneo e provvisorio. Si annuncia inoltre che in data odierna la società ha espletato tutti gli adempimenti necessari per l'iscrizione al campionato di Serie D 2021/22. Bruno Russo tiene infine ad evidenziare gli enormi sacrifici che questo gruppo dirigenziale compie ogni giorno per mantenere vivo il calcio a Lucca e garantire un futuro ambizioso e degno della propria storia a questo club.