Lucchese, il punto della situazione verso il ripescaggio

giovedì, 15 luglio 2021, 08:02

di diego checchi

Mentre la Lucchese sta ultimando tutte le pratiche per il possibile ripescaggio, sta lavorando anche sulla ricerca di nuovi partner per potenziare l’assetto societario. Sembra che di nomi interessati alla Lucchese ce ne siano diversi. Uno di questi potrebbe essere Joel Esciua, presente alla presentazione dello stadio il 7 giugno 2021 nel complesso di San Francesco, uomo d’affari interessato ad entrare nel calcio con una quota maggioritaria. È chiaro che queste sono voci, dall’altra parte si stanno cercando anche nuove sponsorizzazioni. Il vice presidente Santoro, su questo, è un maestro.

Torri Faro. In settimana potrebbero essere provate le torri faro con 800 lux per non farsi trovare impreparati in caso di ripescaggio. È chiaro che la Lucchese, insieme al Comune, dovrà adoperarsi per mettere i seggiolini in gradinata, tutti costi che certamente non agevolano l’operazione. Al di là di questo la Lucchese farà di tutto per farsi trovare pronta.

Mercato. Intanto i rumors di mercato stanno impazzando. L’ultima notizia di pochi minuti fa è quella che riguarda Giovanni Nannelli: il giocatore sarebbe molto vicino a chiudere con il Cesena, squadra di Serie C che sta costruendo una formazione di tutto rispetto. La Lucchese intanto si sta concentrando su alcune piste e un nome buono potrebbe essere quello di Francesco Corsinelli, 1997 di Viareggio, di proprietà del Bari che è partito come terzino sinistro per poi trasformarsi in mezzala sinistra. Per l’attacco è venuto si fa il nome di Antonio Cannavòdel Licata.