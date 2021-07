Lucchese, ripescaggio sempre più vicino

Altri articoli in Porta Elisa News

giovedì, 15 luglio 2021, 08:02

Mentre la società è impegnata nel ripescaggio, tornano a farsi forti le voci di nuovi ingressi societari ma anche di nuove sponsorizzazioni. A breve le prove per la nuova illuminazione necessaria per ritrovare la C. Nannelli verso Cesena

mercoledì, 14 luglio 2021, 13:14

Le società bocciate in prima istanza hanno presentato tutte il ricorso: la Lucchese dovrebbe (usare il condizionale è d’obbligo in questi casi) aver diritto a presentare la domanda di ripescaggio, ma fino a domani non ci sarà nessuna certezza sotto questo aspetto

martedì, 13 luglio 2021, 12:51

In caso di ripescaggio, potrebbero essere tre i rossoneri confermati per la prossima stagione con Guido Pagliuca in panchina: Coletta, Papini e Scalzi. Chance anche per la permanenza di Pozzer, tutto da decifrare il futuro di Meucci

martedì, 13 luglio 2021, 08:38

Tanti tra i nomi dei possibili arrivi sono giocatori che hanno già indosssato il rossonero: Favale per la difesa, a Ferrante e Santini per l'attacco, mentre per il centrocampo spunta un altro ex, ovvero Greselin