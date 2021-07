Porta Elisa News



Lucchese, minuti finali per la domanda di ripescaggio

lunedì, 19 luglio 2021, 12:58

di diego checchi

Ormai ci siamo. È solo questione di poche ore e poi sarà consegnata tutta la documentazione utile per la domanda di ripescaggio. I dirigenti rossoneri si divideranno fra Firenze (c’è la Lega di Serie C) e Roma (alla FIGC per perfezionare il tutto), poi sarà premura della società informare sull’avvenuta consegna dei documenti e la Serie C potrà essere toccata con mano, anche se ufficialmente la composizione delle squadre iscritte al campionato verrà stilata il prossimo 27 luglio durante il consiglio federale. È chiaro che da stasera, se tutto andrà bene come speriamo, la Lucchese si potrà concentrare sul campo e pensare ad allestire una squadra in grado di ottenere una salvezza senza patemi d’animo nel campionato di Serie C. Alcuni contatti con i giocatori sono stati già avviati, ma i passaggi di oggi sono fondamentali per far partire l’intera macchina.

Da capire quando la Lucchese partirà per il ritiro. La società aveva comunicato il raduno per il 21 luglio ma la nostra sensazione è che la partenza possa slittare ancora di qualche giorno in modo da mettere a disposizione di Pagliuca un organico di giocatori congruo per potersi allenare. Ripetiamo, queste sono soltanto cose che avverranno in un secondo momento e alle quali la Lucchese penserà a partire da domani. Per il calcio rossonero e per i suoi tifosi, quella di oggi sarà una giornata fondamentale.