Preparatore dei portieri, torna Biato

martedì, 20 luglio 2021, 16:43

La Lucchese ha posticipato l'inizio del ritiro perché vuole aspettare la data del 27 luglio, quando ci sarà il Consiglio Federale che si esprimerà ufficialmente sulle squadre che saranno iscritte al prossimo campionato di Serie C

martedì, 20 luglio 2021, 09:06

Sono otto le formazioni che sperano in un ripescaggio in Serie C. A presentare domanda entro le 19 di ieri sono stati cinque club retrocessi nell'ultima stagione e tre che disputano la Serie D: Lucchese, Arezzo, Fano, Pistoiese e Cavese, Latina, Fidelis Andria e Siena.

lunedì, 19 luglio 2021, 18:39

Ora c'è l'ufficialità: la Lucchese annuncia di aver presentato tutta la documentazione per richiedere il ripescaggio in terza serie. Ora tocca alla Figc definire chi sarà ripescato dopo che si sarà espresso il Collegio di Garanzia del Coni sui ricorsi presentati dalle società escluse, ma la C è davvero di...

lunedì, 19 luglio 2021, 12:58

A breve la consegna di tutta la documentazione utile per la domanda di ripescaggio: i dirigenti rossoneri si divideranno fra Firenze (c’è la Lega di Serie C) e Roma (alla FIGC per perfezionare il tutto), poi sarà premura della società informare sull’avvenuta consegna dei documenti