Ripescaggi, il 19 luglio la data ultima per presentare la documentazione

venerdì, 16 luglio 2021, 08:34

Il vice presidente rossonero in esclusiva a Gazzetta Lucchese: "Abbiamo acquisito la possibilità di presentare domanda di ripescaggio: faremo tutto il possibile per iscriversi al prossimo campionato di Serie C. Ingresso di nuovi soci? Nessuno si è fatto avanti, ma se qualcuno è in grado di potenziare la società, siamo...

giovedì, 15 luglio 2021, 14:12

Mano pesante nella riunione del consiglio federale della Figc che ha ratificato la bocciatura di ben sei squadre dai rispettivi campionati. In B escluso il Chievo, in C Paganese, Sambenedettese, Casertana, Novara e Carpi. L'ultima parola spetta al Collegio di Garanzia del Coni

giovedì, 15 luglio 2021, 12:46

Michel Cruciani ha firmato per la ASD Unipomezia che milita nel campionato di Serie D. Il giocatore si è avvicinato a casa e vuole riscattarsi dopo una stagione in rossonero non troppo fortunata dopo un primo anno straordinario: "I tifosi rossoneri resteranno sempre nel mio cuore"

giovedì, 15 luglio 2021, 08:02

Mentre la società è impegnata nel ripescaggio, tornano a farsi forti le voci di nuovi ingressi societari ma anche di nuove sponsorizzazioni. A breve le prove per la nuova illuminazione necessaria per ritrovare la C. Nannelli verso Cesena