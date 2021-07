Porta Elisa News



Ripescaggi, il 2 agosto la decisione

mercoledì, 28 luglio 2021, 14:57

di diego checchi

Entro il 2 agosto sapremo chi sarà riammesso o ripescato in Serie C e in Serie B. Infatti il Consiglio Federale della Figc ha dato delega al presidente Gabriele Gravina e ai presidenti delle componenti per le riammissione e i ripescaggi in B e C in seguito al rigetto dei ricorsi del Collegio di Garanzia del Coni per Chievo, Carpi, Novara, Casertana e Sambenedettese.

In una dichiarazione all’ANSA, Gravina ha ammesso: "Non conoscendo le motivazioni del Collegio abbiamo deciso di aspettare. Pronuncia tardiva del TAR? Se lo farà a fine agosto non aspetterò nessuno. Per una questione di rispetto, esiste una decisione negativa del Collegio di Garanzia del Coni. Noi vogliamo capire le motivazioni e fare delle riflessioni più approfondite".

C’è da dire però che per le squadre che dovranno essere ripescate, perdere una settimana di lavoro non è certamente un vantaggio, soprattutto per quanto riguarda la costruzione della squadra: ci sarà una evidente disparità di preparazione tra le squadre che parteciperanno allo stesso torneo. È stato così rinviato il primo turno di Coppa Italia dal 14 al 21 agosto, ma non sembra proprio che la data del 29 venga cambiata (quella di inizio campionato), a meno di nuovi scossoni che nel calcio sono dietro l’angolo.