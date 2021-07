Porta Elisa News



Ripescaggio, crescono le probabiltà di fare la Serie C per la Lucchese

venerdì, 9 luglio 2021, 23:04

di diego checchi

Qual è la situazione della Lucchese ad oggi? La squadra è iscritta in Serie D, ma cerchiamo di chiarire una volta per tutte come funzionano i meccanismi di ripescaggio. Il Gozzano, neo promossa, ha già annunciato che non si iscriverà al prossimo campionato di Serie C e che tenterà di partecipare al campionato di Serie D in soprannumero. Ma chi prenderà il posto della squadra piemontese? Sicuramente non potrà essere preso dalla Lucchese perché in caso di rinuncia deve essere selezionata un'altra squadra di Serie D. Lo scorso anno accadde la stessa cosa al Campodarsego e venne sostituito dalla seconda classificata di quel girone ovvero il Legnago Salus, in questo caso toccherebbe alla Castellanzese e se non dovesse accettare la riamissione, allora ci sarebbero l'Aglianese o il Latina.

Per quanto riguarda le possibilità di ripescaggio per i rossoneri bisognerà innanzitutto vedere quanti posti disponibili ci sono. Ad oggi sappiamo che la Casertana sarà quasi certamente fuori perché non ha presentato la fideiussione nei tempi previsti e anche in questo caso il suo posto dovrà essere preso da una squadra di Serie D. Tra le possibili pretendenti ci sono Latina, Fidelis Andria e Siena; non consideriamo l'Aglianese perché il suo presidente ha già fatto sapere di non essere disponibile a finanziare i costi per il ripescaggio, ricordiamo che la riammissione non comporta oneri.

Oltre alla Casertana, ci sono altre squadre la cui domanda di iscrizione alla Serie C è stata bocciata dalla Co.Vi.Soc ma hanno più possibilità che il ricorso che presenteranno entro martedì 13 possa essere accolto, queste squadre sono: Sambenedettese, Novara, Paganese, Carpi.

Per quanto riguarda il ripescaggio, ammesso che non ci sarà nessuna squadra di Serie A che farà l'under 23, la Lucchese è quindi in pole position e potrà cercare di iscriversi alla Serie C se almeno uno dei ricorsi delle squadre sopra citate non verrà accolto. Anche la domanda di iscrizione del Chievo alla Serie B è stata respinta e questo potrebbe in qualche modo influenzare la situazione dei rossoneri perché in caso di conferma della bocciatura il Cosenza sarebbe ammesso alla Serie B e quindi si libererebbe un eventuale posto in più in Serie C.