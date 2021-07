Porta Elisa News



Ripescaggio, entro domani l'ufficializzazione

lunedì, 26 luglio 2021, 07:59

di diego checchi

Scatta la settimana decisiva per il ripescaggio della Lucchese: sarà una due giorni, quella tra oggi e martedì, destinata a definire il quadro delle formazioni che giocheranno in B e in C. La situazione si chiarirà già a partire da oggi, quando con inizio alle ore 16, il Collegio di Garanzia del Coni si riunirà per esaminare i ricorsi del Chievo, escluso dalla B e di Carpi, Casertana, Novara, Paganese e Sambenedettese, depennate dalla C. Non c'è certezza che le sentenze arrivo entro la giornata, massimo verranno rese noto domani.

Ovvero proprio quando il Consiglio federale dalla Figc ha all'ordine del giorno della sua riunione la definizione degli organici di B e C e degli eventuali ripescaggi e riammissioni. Come noto, la Lucchese ha regolarmente presentato domanda di ripescaggio (insieme a altre sette formazioni) corredata della doppia fideiussione e del versamento a fondo perduto, oltre che aver messo a norma per la C lo stadio in tema di illuminazione e doppio settore provvisto di seggiolini. L'attesa è forte, e altrettanto è la speranza anche in considerazione che nella graduatoria dei ripescaggi la Lucchese è prima tra le retrocesse: in società tutti si dicono convinti di poter vedere la squadra iscritta alla C e anche per questo sono stati ritardati l'inizio del ritiro e gli annunci dei primi acquisti.