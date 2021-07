Porta Elisa News



Santoro: "Fiduciosi per il ripescaggio: fatto tutto quello che dovevamo fare"

martedì, 27 luglio 2021, 16:11

Una piccola doccia fredda non prevista, al punto che per oggi era già stata indetta una conferenza stampa per annunciare la ritrovata Serie C. La scelta del Consiglio federale della Figc di rinviare a dopo aver letto le motivazioni delle bocciature di Chievo, Sambenedettese, Carpi, Novara e Casertana da parte del Collegio di Garanzia del Coni e attendere il pronunciamento del Tar sui ricorsi, non preoccupa la società rossonera. La stessa Figc ha annunciato ufficialmente che la Lucchese è la prima in gradutoria tra le retrocesse e dunque basteranno solo due società bocciate (visto che il primo posto toccherà a ua formazione di D) per ritrovare la terza serie persa sul campo. Mario Santoro, direttore generale rossonero, è tranquillo.

"La Figc ha preferito attendere le motivazioni delle sentenze e i ricorsi al Tar – spiega – da parte nostra abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare e siamo fiduciosi per il campionato di Serie C e in quella direzione ci stiamo esclusivamente muovendo per rinforzare la squadra. Tutto questo farà però slittare il ritiro, visto che ci sono le modulistiche da far firmare ai giocatori che naturalmente sono diverse in base alla categoria. Il raduno è fissato per lunedì 2 agosto: prima di quella data la Lucchese non verrà presentata né daremo vita a altre dichiarazioni".