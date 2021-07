Porta Elisa News



Serie C o Serie D? Comincia la settimana decisiva per capire

domenica, 4 luglio 2021, 16:48

di diego checchi

Sono giorni di attesa per capire a quale campionato parteciperà la Lucchese, se quello di Serie D come di sua competenza oppure quello di Serie C attraverso il ripescaggio. Nei prossimi giorni tutto sarà più chiaro, e ci sono buone possibilità che la Lucchese possa essere ripescata. Intanto, la giornata di domani sarà fondamentale per capire se il Gozzano o qualche altra squadra rinuncerà veramente all'iscrizione in Serie C da neo promossa. Un'altra data decisiva è quella dell'8 luglio, quando la Co.Vi.Soc. darà il verdetto sull'esame delle domande presentate e si evidenzierà se altre squadre non potranno essere ammesse alla Serie C. Il verdetto potrà comunque essere appellato.

Fra l'8 e il 10 si apre una finestra per l'iscrizione al campionato di Serie D delle squadre che aspirano ad essere ripescate e quindi la Lucchese presenterà in quei giorni la documentazione necessaria. Il 13 luglio il consiglio federale si esprimerà su eventuali ricorsi per la bocciatura dell'iscrizione alla Serie C e quindi Il 19 luglio potranno essere presentate le domande di ripescaggio, nel caso in cui, ovviamente, ci fossero delle posizione libere.

La certezza è che se ci saranno almeno due posti liberi, la Lucchese potrà usufruire del ripescaggio, naturalmente versando 300mila Euro a fondo perduto e presentando due fideiussioni di pari importo. Di conseguenza, per adesso, la società non ha annunciato nessun colpo sul mercato in quanto la campagna acquisti dipenderà in modo determinante dalla categoria a cui si parteciperà. Non resta che aspettare e sperare in bene... essere ripescati sarebbe fondamentale soprattutto in vista di una possibile riforma dei campionati.