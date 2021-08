Porta Elisa News



Firmano anche Coletta, Bachini e Visconti

venerdì, 13 agosto 2021, 14:12

Altre tre firme per la Lucchese. La società ufficializza di aver raggiunto un accordo con Jacopo Coletta, protagonista in maglia rossonera per la terza stagione consecutiva. Coletta ha sottoscritto un contratto che lo lega alla Lucchese fino al 30 giugno 2022. Parallelamente la società annuncia comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive dell'esterno Elia Visconti (classe ‘00) e del difensore Matteo Bachini (classe '95).



Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, Visconti è considerato uno dei maggiori prospetti del ruolo di fascia a livello nazionale e si è già messo in evidenza con una stagione da titolare a Piacenza in Serie C nella scorsa stagione. Per lui un contratto biennale in rossonero.



Bachini, difensore di esperienza e personalità, può vantare oltre 100 presenze tra i professionisti ed un trascorso in maglia rossonera nella stagione 2014/15. Torna a Lucca dopo aver vestito le maglie di TuttoCuoio, Juve Stabia, Piacenza, Arzignano, Sicula Leonzio e Vibonese. Ha firmato un contratto che lo lega alla Lucchese fino al 30 giugno 2022.