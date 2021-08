Arriva in prestito anche Zanchetta

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 17 agosto 2021, 19:48

A distanza di giorni dall'apertura della campagna abbonamenti, le tessere sottoscritte, su un totale di 625 disponibili, sono circa 150, metà di curva e metà di gradinata: ecco gli orari degli ultimi tre giorni per acquistare l'abbonamento annuale che varrà anche in caso di zona gialla

martedì, 17 agosto 2021, 14:18

Il difensore ha firmato un contratto che lo lega alla Lucchese per la prossima stagione. In ritiro anche Federico Zanchetta, play davanti alla difesa, mentre si registra un interessamento per Lorenzo Filippini, svincolatosi dalla Triestina

lunedì, 16 agosto 2021, 17:17

È praticamente fatta per l'arrivo di Alessandro Lovisa: Lucchese e Fiorentina hanno trovato l'accordo, resta solo da capire con quale formula il centrocampista arriverà a Lucca, se in prestito o a titolo definitivo

domenica, 15 agosto 2021, 22:17

Un altro colpo in canna per la Lucchese potrebbe essere il centrocampista classe 2001: secondo quanto riportato da FirenzeViola.it, il giovane dovrebbe essere a Lucca già da domani ma non prima di aver rinnovato il suo contratto fino al 2024, arriverebbe a Lucca con la formula del prestito secco