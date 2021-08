Porta Elisa News



Buon viaggio, Pantera

sabato, 28 agosto 2021, 12:19

di diego checchi

Da domani non si scherza più, la Lucchese è ai nastri di partenza della Serie C e conteranno i tre punti, dopo un'estate dove sono successe tante cose e la società ha fatto di tutto per poter essere ripescata. La squadra di Pagliuca è partita un po' in ritardo perché era in attesa di poter mettere sotto contratto i giocatori, cosa che non poteva essere fatta prima di avere la certezza della categoria. Gli atleti sono arrivati alla spicciolata ma possiamo dire che la Lucchese è pronta a dar battaglia a un'Imolese (anche lei partita in ritardo in seguito al cambio societario) che vorrà far bella figura in campionato con l'obiettivo di raggiungere una salvezza tranquilla.

Dicevamo dei rossoneri, una squadra che ha già una sua identità e che sa su quali principi basarsi, magari con qualche accorgimento tecnico in corso d'opera. La Coppa Italia ha dato delle risposte positive con la vittoria per 3 a 0, poi cancellata a tavolino per il pasticciaccio commesso dalla Lucchese. Ma ormai quella è acqua passata, adesso c'è il campionato con i primi 3 punti da portare casa per mezzo di una prestazione positiva e con la voglia di lottare, un marchio di fabbrica che Pagliuca ha già impresso ai suoi. C'è poi una tifoseria da riconquistare con i risultati e le prestazioni, e questo lo ha ribadito anche Bruno Russo nell'intervista che proprio ieri ha rilasciato al nostro quotidiano on-line: "Dateci una seconda chance e fateci lavorare, poi, a fine anno, ognuno tirerà le proprie conclusioni". Ecco che allora, dovrà parlare solo e soltanto il campo.

Partire bene sarebbe il miglior viatico per sopire almeno per il momento i malesseri, i risultati sono sempre il toccasana per tutto. Ma attenzione, non bisogna fare l'errore di voler vincere a tutti i costi senza mettere in campo una prestazione all'altezza, perché solo con un buon gioco si può andare lontano. Per quanto riguarda la formazione, bisogna sottolineare che i dubbi sono ancora tanti.

In porta giocherà sicuramente Jacopo Coletta, che per il momento sta bene e ha già dimostrato di poter dare buone garanzie. La difesa sarà a quattro, con Corsinelli a destra e Nannini a sinistra, qualche dubbio sui centrali dove in quattro lottano per due maglie e ci riferiamo a Bellich, Baldan, Bachini e Dumbravano. La sensazione è che comunque, alla fine, giocheranno Bachini e Baldan. A centrocampo, i sicuri di giocare sono Bensaja, davanti alla difesa, e Frigerio come mezz'ala destra. Per l'interno sinistro sono in tre in lizza: Visconti, Lovisa e Picchi.

Andiamo poi all'attacco, dove Nanni e Semprini giocheranno sicuramente insieme a Gibilterra o Panati, che potrebbero agire dietro le due punte oppure da esterni di sinistra. Alla squadra non sarà aggregato certamente Cavalli, che potrebbe aver già terminato la sua avventura in rossonero, c'è che parla di rescissione anche se dalla società non ci sono state ancora comunicazioni ufficiali. Oltre a Cavalli non ci sarà Babbi, ancora alle prese con un infortunio muscolare.

Questa la probabile formazione.

Lucchese (4-3-3): 1 Coletta, 21 Corsinelli, 5 Bachini, 27 Baldan, 6 Nannini, 16 Frigerio, 4 Bensaja, 24 Lovisa, 10 Semprini, 18 Nanni, 7 Gibilterra. A disposizione: 22 Cucchietti, 13 Bellich, 17 Dumbravanu, 15 Yakubiv, 2 Papini, 3 Visconti, 23 Zanchetta, 8 Picchi, 19 Eklu, 25 Brandi, 12 Plai, 11 Panati. Allenatore Pagliuca.