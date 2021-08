Porta Elisa News



Clamoroso: squalificati Pagliuca e Fracassi

martedì, 31 agosto 2021, 15:30

Il giudice sportivo Stefano Palazzi colpisce ancora una volta la Lucchese e in un mondo in cui tutti gli allenatori squalificati danno regolarmente indicazioni attraverso i propri collaboratori anche ai massimi livelli ferma per una giornata Guido Pagliuca e Stefano Fracassi.

Il tecnico dei rossoneri è stato fermato sino per una gara "per avere diretto la squadra mediante comunicazioni telefoniche e indicazioni fornite verbalmente dagli spalti, nonostante fosse squalificato, in violazione dell'art. 21, comma 9, CGS. (sanzione da scontarsi la prima gara utile dopo il termine della squalifica in corso, r.proc.fed.)".

Squalifica sino al 7 settembre anche per Stefano Fracassi "per avere fornito indicazioni tecniche e tattiche ai giocatori della sua squadra nel corso della gara IMOLESE - LUCCHESE senza averne alcuna legittimazione (r.proc.fed.)".