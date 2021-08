Porta Elisa News



Doppio allenamento per i rossoneri

martedì, 24 agosto 2021, 19:16

Doppia seduta per i rossoneri all'Acquedotto e c'è da sottolineare che la formazione di Pagliuca ha lavorato sia sotto il profilo atletico che tattico, sia al mattino che al pomeriggio. Nel gruppo è rientrato Alberto Picchi; vicinissimo alla firma, il giocatore sarà rossonero a breve e si aspetta solamente l'ufficialità da parte della società. Per domani è previsto un allenamento mattutino e poi ci sarà la sfida serale contro l'Academy Porcari alle 20,30, che servirà a Pagliuca per mettere minuti nelle gambe dei suoi.

Intanto, l'ex rossonero Gianmarco De Feo ha trovato l'accordo con il Taranto che disputerà il campionato di Serie C nel girone C mentre Lorenzo Sorrentino, attaccante del Renate che era stato alla Lucchese, è finito alla Vibonese. Parlando dei giocatori dell'anno scorso invece, registriamo che il portiere Biggeri è andato al Cascina in Serie D.