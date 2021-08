Porta Elisa News



Ecco la Coppa Italia: per i rossoneri inizia la stagione

venerdì, 20 agosto 2021, 15:35

di diego checchi

Dopo 111 giorni dall'ultima partita che sancì la retrocessione a Renate e i tanti sforzi della società che hanno portato la squadra ad essere ripescata, la Lucchese torna a giocare una partita ufficiale e cioè il primo turno eliminatorio di Coppa Italia a Legnago contro la formazione veneta che quest'anno giocherà nel girone A di Serie C. Bisogna sottolineare che è una Lucchese completamente rinnovata a partire dal tecnico visto che sulla panchina rossonera c'è quel mister Pagliuca che ha tanta voglia di far bene. Poi c'è una squadra che ha soltanto 15 giorni di lavoro ma che a nostro avviso ha già un'identità abbastanza definita dal punto di vista della compattezza e della voglia di lottare su ogni pallone. rispetto allo scorso anno sono rimasti solo in tre: Coletta, Papini e Panati anche se quest'ultimo non sarà a disposizione perchè sta recuperando da un infortunio.

Pagliuca considera questa sfida come "un allenamento che conta", queste sono state le sue parole dopo la prima amichevole vinta per 2-0 contro il Seravezza. Diciamo che in veneto vedremo una Lucchese work in progress che ha bisogno di giocare per assimilare schemi e movimenti. E' anche difficile parlare di formazione visto che il trainer ha diverse soluzioni. O schierare la Lucchese con un 3-5-1-1 o con un 4-3-1-2. Anche sugli interpreti i dubbi sono tanti perchè Pagliuca pensare a diverse alternative. Comunque in porta potremmo vedere Coletta con Papini a destra, Bachini, Belich centrali e Nannini a sinistra. A centrocampo la soluzione più probabile è quella di vedere Bensaja in mezzo con Corsinelli alla sua destra e Frigerio alla sua sinistra. Gibilterra sarà dietro alle punte Semprini e Nanni. Ricordiamo che questa gara sarà una gara ad eliminazione diretta e poi la vincente giocherà a settembre sul campo del Padova. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si disputeranno due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno e perdurando la parità eventuali calci di rigore.

Questa la probabile formazione. Lucchese 4-3-1-2: 1 Coletta, 2 Papini, 5 Bachini, 13 Belich, 6 Nannini, 21 Corsinelli, 4 Bensaja, 16 Frigerio, 7 Gibilterra, 18 Nanni, 10 Semprini. A disposizione: 22 Cucchietti, 12 Pali, 3 Visconti, 15 Yakubiv, 17 Dumbravanu, 19 Eklu, 23 Zanchetta, 27 Baldan. Allenatore: Guido Pagliuca.