Fracassi: "La Panterina sta crescendo..."

lunedì, 30 agosto 2021, 19:43

Alla vigilia della chiusura del calciomercato, la Lucchese mette a segno un altro acquisto per il reparto offensivo: arriva Niccolò Belloni, le ultime tre stagioni all'Arezzo ma che vanta 100 presenze in serie B

lunedì, 30 agosto 2021, 14:40

Il giudice sportivo della Lega Pro ha ufficializzato la sconfitta a tavolino della Lucchese nella gara di Coppa Italia disputata e vinta sul campo a Legnago: schierato Bellich che era squalificato, gara persa 3-0 a tavolino e nuova squalfiica per il difensore rossonero. Ecco il testo del provvedimento

domenica, 29 agosto 2021, 23:06

Il tecnico che ha sofferto dalla tribuna elogia i suoi per la prima vittoria in campionato: "Ogni partita sarà una battaglia da qui alla fine. E siamo pronti. Contento di questi ragazzi, anche di chi oggi non è sceso in campo: so di poter contare su un gruppo che ogni...

domenica, 29 agosto 2021, 23:01

Gran gol del giocatore romano che decide il match davvero con una prodezza, ma è tutta la squadra a girare a dovere e dare sicurezza. Coletta riprende da dove era rimasto, ovvero dalle parate decisive, buono l'impatto di Picchi: le pagelle di Gazzetta