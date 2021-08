Porta Elisa News



Lucchese finalmente in campo: con il Seravezza finisce 2-0

mercoledì, 18 agosto 2021, 20:41

di diego checchi

Nella prima amichevole contro il Seravezza, la Lucchese di Pagliuca fa la sua buona figura e, soprattutto, mette in pratica i concetti provati dal tecnico in allenamento. La formazione rossonera, per l’occasione in completo bianco, si è schierata con il 3-4-1-1, sistema di gioco adotta soprattutto in fase di possesso palla, con Gibileterra che agiva dietro all’unica punta Nanni, con Corsinelli da una parte e Semprini dall’altra a fare gli esterni del centrocampo con Frigerio e Lovisa ai lati di Besnaja. In difesa Bellich ha fatto il centrale, con Bachini a destra e Nannini a sinistra. Nei primi dieci minuti la squadra doveva prendere confidenza con le distanze e con il campo ma poi sono venute fuori anche alcune azioni importanti. Abbiamo visto una squadra che tentava sempre di partire dal basso anche con il portiere, e di trovare il play maker basso per poi andare sugli esterni. Ci è piaciuta la punta Nanni, un elemento alto e forte fisicamente che sa reggere i palloni, far salire la squadra e soprattutto aprire gli spazi per i suoi compagni. In fin dei conti è solo da pochi giorni che Pagliuca ha a disposizione tutti questi giocatori ed i meccanismi devono ancora essere oliati.

Nel primo tempo, la prima palla gol per i rossoneri è arrivata al 23’ con Bensaja che ha calciato di poco alto sulla traversa dopo aver chiuso una bella triangolazione con Nanni al termine di un’azione di contropiede. La Lucchese è poi passata in vantaggio al 40’ quando Papini ha messo in mezzo un cross dalla destra, Corsinelli ha calciato e un difensore ha deviato la palla in rete. L’unico disappunto del primo tempo è che Lovisa, che ha giocato con il nulla osta della Fiorentina visto che deve ancora firmare così come Quirini nella ripresa, ha dovuto alzare bandiera bianca per un piccolo fastidio muscolare e al suo posto è entrato Papini a fare l’esterno di destra, con Corsinelli, uno tra i più positivi insieme a Semprini, Nanninii e Bensaja, che è andato a fare la mezz’ala.

Nella ripresa, il trainer ha fatto qualche cambio, ma non ha snaturato il sistema di gioco e la Lucchese ha raddoppiato al 25’ con Nanni che ben imbeccato da Visconti con un cross dalla sinistra, ha trafitto il portiere avversario con un bel diagonale ad incrociare. Nel corso del secondo tempo si sono visti anche gli ultimi arrivati Zanchetta e Baldan. Insomma, se dobbiamo fare un sunto di questa partita, possiamo dire di aver visto una Lucchese in grado di combattere e con un’identità di gioco ben precisa. A Porcari c’erano circa 150 tifosi muniti di green pass che non hanno voluto perdersi la prima uscita della Lucchese targata Pagliuca. Alla gara non hanno partecipato Babbi e Panati, leggermente acciaccati.

Lucchese – Seravezza 2 – 0

Lucchese I tempo: 1 Coletta, 2 Corsinelli, 3 Nannini, 4 Bensaja, 5 Bachini, 7 Lovisa (36’ 17 Papini), 8 Firgerio, 10 Semprini, 11 Gibilterra, 18 Nanni.

Lucchese II tempo: 12 Cucchietti, 17 Papini (22’ 20 Cavalli), 9 Visconti, 4 Bensaja (26’ 21 Quirini), 16 Yakubiv (22’ 13 Baldan), 14 Dumbravanu, 2 Corsinelli (10’ 19 Zanchetta), 8 Firgerio (21’ 15 Mawuli), 10 Semprini (22’ 24 Camaiani), 11 Gibilterra (26’ 23 Fruzzetti), 18 Nanni (37’ 25 Bonuccelli). A disposizione: Plai.

Seravezza: 1 Lagomarsini, 9 Benedetti, 8 Bortoletti, 2 Cavalli, 25 Chella, 23 Diana, 29 Galloni, 6 Granaiola, 16 Maccabruni, 10 Saporiti, 4 Vignozzi. Sono entrati: 12 Vannucchi, 21 Bedini, 28 Campani, 27 Da Pozzo, 20 Del Frate, 24 Del Percio, 30 Garofalo, 14 Mancino, 17 Petriccioli, 11 Podestà, 26 Riviera, 18 Turco.

Reti: 40’ pt Corsinelli (L), 25’ st Nanni (L)