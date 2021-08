La Figc ufficializza il ripescaggio della Lucchese

- considerato che la quarta e la quinta società in graduatoria sono le seguenti: U.S. Pistoiese 1921 S.r.l. e ACN Siena 1904 S.r.l.;

- tenuto conto che la società Alma Juventus Fano 1906 S.r.l. ha presentato ricorso avverso l’inserimento al quarto posto in graduatoria della U.S. Pistoiese 1921 S.r.l., non sollevando rilievi sull’inserimento al quinto posto in graduatoria della società ACN Siena 1904 S.r.l.;