Porta Elisa News



Lovisa in rossonero: operazione praticamente fatta

lunedì, 16 agosto 2021, 17:17

di diego checchi

È praticamente fatta per l'arrivo di Alessandro Lovisa in rossonero. Ieri avevamo dato questa traccia come possibile idea di mercato per la Lucchese e oggi si può dire che l'affare è andato in porto. Le due società hanno trovato l'accordo su tutto e ci sono solo alcune formalità di sbrigare perché tutto sia ufficiale. La Lucchese ha piazzato un bel colpo: Lovisa è un giocatore che ha solo bisogno di trovare continuità ma sulle qualità tecniche nessuno può discutere.

La squadra di Pagliuca sta prendendo così sempre più forma e anche Picchi, che per ora non ha firmato, a breve sarà un giocatore della Lucchese, un altro bel tassello da mettere nel mosaico. Tornando a Lovisa, ci sarà da capire solo con quale formula arriverà a Lucca, se in prestito o a titolo definitivo. Noi crediamo che la società gigliata opterà per la prima soluzione, considerando che crede molto nelle qualità del giocatore. Ma questi sono solamente dettagli che potremo scoprire in un secondo momento, intanto la certezza è che Lovisa vestirà la maglia rossonera e già nel pomeriggio potrebbe essere a disposizione di mister Pagliuca nel ritiro di Porcari.