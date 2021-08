Porta Elisa News



Lucchese, l'esordio in campionato è a Imola

lunedì, 9 agosto 2021, 19:50

Definito il calendario del prossimo torneo di Serie C che come noto vede la Lucchese inserita nel girone B insieme a AnconaMatelica, Carrarese, Cesena, Entella, Fermana, Grosseto, Gubbio, Imolese, Lucchese, Modena, Montevarchi, Olbia, Pescara, Pontedera, Reggiana, Siena, Teramo, Pesaro, Viterbese, X (Fano o Pistoiese). Questa sera, a Firenze, è stato presentato il calendario, preceduto da un omaggio alla Nazionale azzurra campione d'Europa.

La Lucchese esordirà il 29 agosto prossimo contro l'Imolese fuori casa, ultima gara contro il Fano o la Pistoiese (in base agli esiti dei ricorsi) anche questa fuori casa. Esordio in casa contro il Cesena in un girone che tutti coloro che sono intervenuti alla presentazione hanno ricordato essere il più duro.

1° Giornata (29-08 22-12): Imolese-Lucchese

2° Giornata (5-09 9-01): Lucchese-Cesena

3° Giornata (12-09 16-01): Entella-Lucchese

4° Giornata (19-09 23-01): Lucchese-Olbia

5° Giornata (26-09 30-01): Ancona-Lucchese

6° Giornata (29-09 6-02): Lucchese-Teramo

7° Giornata (3-10 13-02): Modena-Lucchese

8° Giornata (10-10 16-02): Lucchese-Vis Pesaro

9° Giornata (17-10 20-02): Pontedera-Lucchese

10° Giornata (20-10 27-02): Fermana-Lucchese

11° Giornata (24-10 6-03): Lucchese-Viterbese

12° Giornata (31-10 13-03): Reggiana-Lucchese

13° Giornata (7-11 16-03): Lucchese-Montevarchi

14° Giornata (14-11 20-03): Gubbio-Lucchese

15° Giornata (21-11 27-03): Lucchese-Siena

16° Giornata (28-11 3-04): Pescara-Lucchese

17° Giornata (5-12 10-04): Lucchese-Carrarese

18° Giornata (12-12 15-04): Lucchese-Grosseto

19° Giornata (19-12 24-04): X-Lucchese