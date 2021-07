Porta Elisa News



Mercato, Bensaja sempre più vicino ai rossoneri

sabato, 31 luglio 2021, 12:53

di diego checchi

Tutti i giorni ci sono alcune indiscrezioni sul mercato della Lucchese ma perché diventino realtà bisogna che la Figc ratifichi il ripescaggio della società rossonera, altrimenti i giocatori non potranno firmare i contratti. Ma, soprattutto, bisognerà capire quali saranno le società che alla fine verranno escluse dal campionato visto che in alcune di queste ci sono giocatori che potrebbero interessare ai rossoneri. l'ultimo nome che è stato fatto è quello di Marco Bellich, difensore centrale del Novara classe 1999. Il giocatore ha un contratto con la società piemontese fino al 2023 e su di lui, oltre alla Lucchese, ci sarebbero Ancona-Matelica e il neo promosso Trento.

La Lucchese sta seguendo con attenzione anche la situazione che riguarda altri due giocatori del Novara: il centrocampista Nicholas Schiavi, una forte mezzala classe 1995 e l'attaccante Simone Rossetti, classe 1997. Per la difesa, svanito Daniele Solcia passato al Seregno nella serata di ieri, si pensa anche a Matteo Piccardo classe 2001 del Genoa che nella passata stagione ha militato nella Pergolettese collezionando 14 presenze e 2 reti. A proposito di Pergolettese, c'è da sottolineare che Mattia Zennaro, ha scelto proprio la città di Pergocrema per giocare un campionato da protagonista dopo lo spezzone di stagione alla Lucchese. La società rossonera aveva pensato ad un suo possibile ritorno ma ormai i lombardi erano in netto vantaggio.

Per il centrocampo è sempre più vicino l'arrivo di Nicholas Bensaja, svincolato, mentre è sfumato Mario Piccinocchi che ha trovato l'accordo con l'Alcione, società del milanese che milita nel campionato di Serie D. Sempre più vivo l'interesse per Mauro Semprini, attaccante esterno in uscita dal Pontedera. Come esterno d'attacco, vicino anche il giovane Gabriele Gibilterra, classe 2000 in forza al Siena nella stagione appena trascorsa.