Porta Elisa News



Mercato, fatta per Nanni

giovedì, 12 agosto 2021, 12:25

di diego checchi

La Lucchese ha praticamente chiuso l’affare Nicola Nanni con il Monopoli. L’attaccante classe 2000 potrebbe essere già oggi a disposizione di Pagliuca. Nanni è una classica prima punta forte fisicamente che lo scorso anno ha totalizzato 24 presenze nel Cesena e zero gol. La stagione precedente era a Monopoli ma è di proprietà del Crotone che lo girerà in prestito alla Lucchese. La società rossonera sta stringendo i tempi anche per Ferdinando Mastroianni, altra punta centrale di provata esperienza in uscita dal Lecco. Su di lui c’è anche la Pistoiese ma sembra che i rossoneri siano più vicini ad accaparrarselo. Mastroianni è il classico panzer che ha avuto diverse esperienze in Lega Pro con la maglia di Pro Patria, Piacenza, Albinoleffe, etc.

Per quanto riguarda il centrocampo, alla Lucchese è tornata in mente l’idea che porta al classe 1998 Simone Greselin. Per lui si tratterebbe di un ritorno. Ma sono anche altre le situazioni in ballo, come quella di Niccolò Squizzato dell’Inter, ma si parla anche di Federico Zanchetta attualmente alla Spal e di Mattia Viviani svincolato dopo la non iscrizione del Chievo Verona. Quest’ultimo è un ragazzo molto promettente proveniente dalle giovanili del Brescia e può giocare sia da mezzala che da centrocampista centrale. In dirittura d'arrivo Shaka Mawuli Eklu, svincolato dalla Sambenedettese, un centrocampista molto fisico e rubapalloni in grado di giocare sia nel centrocampo a due che a tre.