Mercato, firma anche Picchi

mercoledì, 25 agosto 2021, 22:42

Buona sgambata quella con l'Academy Porcari che ha visto la Lucchese vincere per 5-0: mister Pagliuca, in vista della gara di Imola, ha mischiato un po’ le carte. In campo anche uno degli ultimi arrivati Brandi, mentre davanti alla difesa è stato proposto Zanchetta.

mercoledì, 25 agosto 2021, 17:15

Quasi fatta per il passaggio in rossonero di Niccolò Belloni, attaccante di destra classe '94 di scuola Inter, nell'ultima stagione all'Arezzo, ma con esperienze in Serie B con le maglie di Carpi, Avellino, Ternana, Pro Vercelli e Modena. Per l'attacco resiste anche il nome di Mastroiani attualmente al Lecco

martedì, 24 agosto 2021, 19:16

Doppia seduta all'Acquedotto mentre rientra in gruppo Picchi ormai a un passo dalla firma: si attende solo l'ufficialità. Tanti ex rossoneri si accasa: trovano squadra De Feo, Sorrentino e Biggeri

martedì, 24 agosto 2021, 10:48

Schierato in Coppa Italia un giocatore che era squalificato (Bellich) e partita persa a tavolino per 3-0. Il presidente Vichi: "Una svista che fortemente ci penalizza, ma che non cancella il valore tecnico della partita disputata. Rimane comunque intatta la fiducia e la stima verso i collaboratori tutti"