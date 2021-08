Porta Elisa News



Mercato, girandola di nomi in orbita rossonera

lunedì, 2 agosto 2021, 08:18

Un mercato in piena ebollizione in casa rossonera, anche se per ratificare i contratti la Lucchese dovrà essere ripescata. Partiamo da Francesco Corsinelli, il laterale classe 1997 che ha già militato nelle giovanili rossonere prima di spiccare il volo verso il Genoa, è a un passo dal ritorno. Secondo il sito di Gianluca Di Marzio l'accordo sarebbe già pronto, resterebbe solo da capire i termini con cui arriverebbe a Lucca, con un contratto biennale oppure in prestito dal Bari. Con lui potrebbe arrivare in prestito, sempre dal Bari, Cosimo Nannini, terzino sinistro classe 1999 che nell'ultima stagione ha giocato nel Lecco.

Capitolo portiere. Sembra essersi riaperta la possibilità che Jacopo Coletta vesta rossonero, in questi giorni la Lucchese e il suo procuratore hanno ripreso i contatti ma il portiere preferisce non rilasciare dichiarazioni e quindi non resta che attendere domani o domani l'altro per capire se l'estremo difensore romano farà parte o meno della Lucchese.

Intanto, pare essere vicino un altro portiere proveniente dalla Cremonese, si tratta di Giacomo Volpe, classe 1996 che Pagliuca conosce dai tempi in cui era alla Cremonese a fare il vice di Baroni. Il portiere di Biella (nella foto), lo scorso anno, ha collezionato 9 presenze in Serie B e nel campionato precedente solo 2. Ma la sua carriera si è sviluppata nel Gubbio in Serie C dove ha collezionato 57 presenze in Serie C e 33 in Serie D, dopo aver iniziato con la Correggese nel 2015 disputando 13 incontri. Se Volpe arriverà a Lucca come sembra, sarà un bel colpo per la porta rossonera. Poi tutto dipenderà dal futuro di Coletta, altrimenti la Lucchese potrebbe anche prendere in considerazione il ritorno in prestito dall'Inter di Giacomo Pozzer oppure di Nicolò Vivoli dall'Empoli.

A centrocampo pare vicinissimo l'arrivo di Nicholas Bensaja ma la novità più importante è che la Lucchese si è tuffata a capofitto su Alberto Picchi, classe 1997 di scuola Empoli che lo scorso anno era in forza all'Arezzo. Picchi è una mezz'ala ma in certe situazioni può fare anche la mezza punta ed ha ottime qualità. Nella sua carriera ha vestito le maglie di Pistoiese e Spal oltre a quelle già citate; con Spal ed Empoli ha anche giocato 6 partite in Serie B.

Vicino anche Andrea Demontis, centrocampista di destra classe 1995 che può fare anche il centrale e che è stato eletto miglior centrocampista della Serie D nella passata stagione. Demontis arriverebbe dalla Sanremese.

Per la difesa, si complica l'affare Risaliti su cui c'è con insistenza la Vibonese mentre pare essere in dirittura d'arrivo la trattativa che riporterebbe a Lucca Matteo Bachini, classe 1995 che ha giocato nell'ultima stagione alla Vibonese. Dall'Albalonga potrebbe arrivare Alex Gagliardini, difensore centrale classe 1996. Per l'attacco è quasi fatta per Mauro Semprini, in usciti dal Pontedera.