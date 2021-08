Mercato, fatta per Cucchietti e Dumbravanu

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 10 agosto 2021, 15:31

Prende il via domani, mercoledì 11 agosto, la nuova campagna abbonamenti "Noi con Voi" per la prossima stagione calcistica della Lucchese. La società rossonera ha scelto di mettere in vendita, almeno per il momento, un quantitativo minimo di tessere pari al 25 per cento della capienza massima consentita anche in...

martedì, 10 agosto 2021, 12:33

Il ritorno del tecnico: "Le persone che ho vicino mi rendono sereno e mi semplifica il percorso. La squadra? Sta nascendo con delle linee guida chiare e sicuramente avrà valori morali. Il mio ritorno lo sentivo? Lucca mi ha dato tanto, dentro e fuori dal campo: ho sempre sperato di...

lunedì, 9 agosto 2021, 20:04

L'ex presidente e attuale dirigente: "Siamo partiti in ritardo per le note vicende che conoscete, con una squadra tutta da costruire: avremo 20 giorni per concentrarci sulla prima partita di campionato. Cercheremo di colmare questo gap con il lavoro e con l'impegno, poco ma sicuro.

lunedì, 9 agosto 2021, 19:50

La Lucchese esordirà il 29 agosto prossimo contro l'Imolese fuori casa, ultima gara contro il Fano o la Pistoiese (in base agli esiti dei ricorsi) anche questa fuori casa. Esordio in casa contro il Cesena in un girone che tutti coloro che sono intervenuti alla presentazione hanno ricordato essere il...